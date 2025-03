Guillermo Francos respaldó el acuerdo con el FMI y cargó contra las especulaciones

Asimismo, destacó que el superávit fiscal, las condiciones macroeconómicas “razonables” y la moneda fija, constituyen algunas de las razones por las que la divida extranjera permanecerá estable. “El tipo de cambio no va a variar, no especulen con eso. Ya pasó lo mismo al principio de la gestión; hubo gente que especuló y después terminó perdiendo. Los que especulan van a perder o, si no pierden, van a quedar igual. No van a obtener un rédito porque no va a haber devaluación”, estableció.