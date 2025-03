¿De qué se arrepiente la gente antes de morir? La respuesta de un psiquiatra

No haber dedicado tiempo a la familia. “Hoy vemos esto con bastante frecuencia. De hecho, tiene mucha actualidad la figura del padre/madre ausente, que es aquel que no tuvo casi influencia en la educación de sus hijos, por no tener tiempo y haber dejado esta tarea en manos de la madre/padre, porque la profesión lo absorbió demasiado y no tuvo presencia psicológica y afectiva con sus hijos”, indicó.