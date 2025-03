“Pigu” Romero puso fin a su rica historia en el golf

“Se me abrieron puertas que creía inalcanzables. El golf me hizo conocer muchas personas importantes. Nunca me voy a olvidar cuando estaba jugando un British y me llamó Carlos Tévez y me preguntó si podía pasar a saludarme. Ni siquiera sabía que él me conocía. Una vez estábamos jugando y mi profesor me dice que a unos 100 metros estaba Chayanne mirándonos”, había mencionado sobre todo lo que le dio el golf.