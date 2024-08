Hay "Pigu" Romero para rato: quiere jugar 10 años más

- ¿Qué puertas se abrieron para vos?

- Las que creía inalcanzables. El golf me hizo conocer muchas personas importantes. Nunca me voy a olvidar cuando estaba jugando un British y me llamó Carlos Tévez y me preguntó si podía pasar a saludarme. Ni siquiera sabía que él me conocía. Una vez estábamos jugando y mi profesor me dice que a unos 100 metros estaba Chayanne mirándonos. Le dije que fuéramos a invitarlo a jugar y nos acercamos y él dijo que no quería molestarnos. Me saludó y me conocía, le regalé mi gorra y me pidió que se la dedicara y se sacó una foto conmigo. Me sorprendió porque yo había querido pedirle una foto, pero no me animé, y al final, fue él quien me la pidió a mí. Son cosas que uno recuerda, momentos buenos que te da el deporte. Con mi familia una vez fuimos a San Antonio y coincidió un partido de “Manu” Ginóbili, fuimos a verlo y cuando se enteró que estaba ahí me pidió que lo espere. Conversamos mucho tiempo y nos sacamos fotos y nos regaló camisetas.