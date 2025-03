Luis Juez arremetió contra Macri por la interna porteña: "Esta pelea pelotuda nos va a traer un daño increíble"

"Si el gobierno devalúa no lo van a sufrir los grupos económicos, lo van a sufrir los negros en las góndolas. Se va a ir a la mierda todo. El gobierno está haciendo un esfuerzo descomunal ante unos vándalos que no les importa nada, que no tienen patria, que lo único que les importa es llevarse puesto todo porque toda la vida han vivido de la especulación", disparó con vehemencia.