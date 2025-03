“Haga justicia: mate a un meteorólogo”

Me explicaron mil veces que es eso, en síntesis, lo que realizan los streamers más politizados, y nunca encontré en tal empeñoso rubro nada que no hubieran realizado con anterioridad generaciones de periodistas. Salvo por el detalle, oh, sí, de que estos hacen lo mismo, pero ajustados tanto a reglas éticas como al rigor profesional que demanda en cualquier orden el ejercicio responsable de un oficio.