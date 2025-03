Como peatón atolondrado, el gobierno de Milei tropieza y vuelve a tropezar

Más allá de la cronología que supone la enumeración lisa y llana de los problemas que se fue comprando el propio Gobierno (sin considerar el Presupuesto 2025 nunca remitido al Legislativo), lo más duro viene por el lado de la ejecución del día a día, ya que como casi no se admite el disenso puertas para adentro del “triángulo de hierro” y todo pasa por ese embudo, LLA no tiene equipos y así no los va a tener. En tanto, algunos funcionarios con más experiencia hacen malabares para no salirse de la ruta y para que las cosas aguanten hasta diciembre. El Congreso es un hoy un barco a la deriva y en temas cambiarios y financieros, Economía parece hoy una máquina de repetir errores del pasado.