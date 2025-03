Jaldistas le recuerdan a Yedlin que votó la reforma jubilatoria de Macri

Eso bastó para que desde la Casa de Gobierno le salieran al cruce. “La conducción no se hereda, se construye, recuerde esto Diputado: ‘el que gobierna conduce’”, le reprochó el ministro del Interior, Darío Monteros. “Usted y yo ocupamos cargos institucionales. Pero no todos elegimos el mismo camino cuando hubo que dar las peleas difíciles: En diciembre de 2017, usted no dudó ni un segundo cuando se lo pidió el entonces gobernador Juan Manzur y le votó la reforma previsional a Mauricio Macri sin titubear. Parece que ahí dejó de lado los ideales y la doctrina”, criticó Monteros.