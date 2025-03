Cristina Kirchner arremetió contra Javier Milei y dijo que el acuerdo con el FMI "no va a funcionar"

Asimismo, advirtió que el acuerdo "no va a funcionar como no funcionó ninguno". "Con el Fondo no hay plan de desarrollo ni dólares que te alcancen…. sólo ajuste, endeudamiento y negocios para unos pocos. Y vos lo sabés muy bien… Con el Fondo no hay horizonte de nada. Y como no pueden defenderlo, hacen lo único que saben hacer, gritar ‘presa, presa, presa’… La bala no les salió y por eso insisten con el grito con el que quieren tapar el saqueo a la Nación y la miseria para el pueblo argentino", sostuvo.