Violencia escolar en Acheral: "Es un hecho aislado", afirmó Osvaldo Jaldo

“Demos gracias a Dios que el chico está fuera de peligro. No tengan duda que a ese papá, que a esa mamá y que esos chicos, porque sean menores de edad, no es que no van a recibir sanciones. Yo personalmente me voy a encargar de acompañar al Poder Judicial para que se apliquen las sanciones. No vamos a tolerar ese tipo de peleas en la provincia de Tucumán. Ahora sí, es un hecho aislado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se informa y hay que tener mucho cuidado con la intencionalidad que se informa. 500.000 chicos, 1.000 escuelas y un caso aislado”, finalizó.