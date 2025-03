Violencia escolar en Acheral: "No vi nunca un hecho como este", aseguró una vecina

El hecho de que un menor haya ingresado un arma blanca a la escuela generó preocupación sobre los mecanismos de control dentro del establecimiento. Sin embargo, la vecina explicó que las autoridades no pueden revisar a los alumnos. "No los pueden controlar, no pueden palpar lo que entran. No me explico cómo terminó un cuchillo dentro de la escuela", manifestó.