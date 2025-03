Un avión de Aerolíneas Argentinas sobrevoló el aeropuerto de Santa Fe durante casi una hora: ¿Qué pasó?

Fuentes internas sugieren que el controlador asignado a la comunicación con el vuelo no se encontraba en su puesto de trabajo al momento del incidente. Las razones de esta ausencia aún no están claras, y las versiones van desde una posible tardanza hasta la posibilidad de que se haya quedado dormido. La EANA no aclaró por qué no se activó un protocolo de reemplazo ni la cantidad de personal asignado a esas instalaciones.