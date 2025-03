Adorni: "Los U$S 20.000 millones del Fondo van a ser de libre disponibilidad"

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni detalló que Santa Cruz enfrenta una deuda de US$ 66 millones con el Hospital SAMIC de El Calafate, mientras que Buenos Aires cuadriplica esa cifra con otros 5 centros de salud: El Cruce, de Florencio Varela, tiene una deuda de US$ 178 millones; el Hospital Bicentenario, de Esteban Echeverría, de U$S 21 millones; el Hospital Néstor Kirchner, de La Matanza, de U$S 4 millones; el Cuenca Alta, de Cañuelas, de U$S 38 millones, y el René Favaloro, también de La Matanza, de U$S 22 millones).