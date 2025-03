Cómo enfrentar el problema de la violencia en las escuelas: ¿expulsión o contención?

Sin embargo, también advirtió que la expulsión sin más no soluciona el problema: "A esa persona no se le está haciendo ningún bien. Simplemente se la aparta de un ambiente en el que no se quiere que esté, pero ¿qué pasa después con ella?". Para el especialista, es fundamental que las escuelas mantengan un marco claro de valores y principios para toda la comunidad educativa, en lugar de aplicar sanciones arbitrarias que terminen debilitando el sentido de justicia dentro del establecimiento.