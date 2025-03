¿Qué dijo Roberto Pettinato sobre la relación de su hija con Alberto Fernández?

Aclaraciones sobre las denuncias públicas

Uno de los temas que más llamó la atención durante la entrevista fue la defensa de Pettinato frente a las acusaciones de acoso realizadas por varias ex compañeras de trabajo. Con su característico estilo directo, el conductor dejó en claro su postura. "Volví a la música. Nunca me sentí cancelado por los medios. En la ley no existe (denuncias de ex compañeras en su contra)", señaló. Reconoció que el tema le había generado malestar en su momento, pero también se mostró autocrítico. "Yo me porté mal, me como me portaba en el colegio, siempre fui de agarrarte la barba, la nariz y vos te caga... de risa, qué sé yo", dijo, restando dramatismo a los incidentes.