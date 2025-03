Agustina Albertario apuntó contra el entrenador de Las Leonas: “Se me río en la cara”

El descargo de Albertario contra el DT de Las Leonas

“Sentí que se me rio en mi cara, y es eso lo que me molesta. Sólo me dijo que no fue por mi rendimiento, sino que quería probar nuevas delanteras. Me parece algo buenísimo, y me ha pasado con otros entrenadores, pero no me desvinculaban de Las Leonas”, recalcó Albertario, que insistió que los métodos de comunicación no fueron los correctos.