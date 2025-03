Lautaro Godoy, el mediocampista de Atlético Tucumán que nunca baja los brazos

El volante le había confesado a LA GACETA, tiempo atrás, que el cambio de cuerpo técnico había sido muy positivo para él. “Estoy muy contento con la llegada de Lucas. Me habló mucho, me dijo que todo dependía de mí en el día a día y que él me iba a estar viendo… Me está dando minutos y eso es lo que necesitaba”, explicaba en aquel momento, con entusiasmo.