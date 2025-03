More Rial reveló secretos de Charlotte Caniggia y desató un escándalo en redes

El cruce en redes

Al enterarse de los comentarios de More, Charlotte Caniggia decidió responder sin filtros. A través de sus historias de Instagram, la mediática fue consultada por sus seguidores acerca de lo dicho por More Rial. "¿Qué pensás de lo que dijo More sobre el abogado Cipolla?", le preguntaron. La respuesta de Charlotte no tardó en llegar: "Me parece patética. Una demente, hablando puras mentiras", disparó.