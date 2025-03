El papa Francisco continúa su recuperación

El papa Francisco, de 88 años, regresó el domingo a su residencia en la Casa de Santa Marta, en el Vaticano, tras permanecer más de cinco semanas hospitalizado por una doble neumonía. Según informó ayer el servicio de prensa del Vaticano, el Pontífice sigue recibiendo tratamiento farmacológico y realiza fisioterapia respiratoria para recuperar completamente el uso de la respiración y el habla. Desde su regreso, Francisco concelebra misa en la capilla ubicada en la segunda planta de su residencia, aunque en los últimos dos días no ha recibido visitas, salvo por sus colaboradores más cercanos. El Vaticano no detalló cuándo realizará su próxima aparición pública. Por recomendación médica, el papa no presidirá la audiencia general del miércoles, y su catequesis será transmitida por escrito. También se informó que “probablemente” no participe en la oración del ángelus del domingo.