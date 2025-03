El actor francés Gérard Depardieu niega acusaciones por acoso

El actor francés Gérard Depardieu negó ayer “manosear” a mujeres y cuestionó duramente al movimiento #Metoo durante su declaración ante el tribunal correccional de París. El intérprete de 76 años, vestido de negro, afirmó que no era “un sobón de metro” y que “hay vicios” que no conoce. “No soy así”, aseguró ante los jueces, en una jornada cargada de tensión. Depardieu, quien ha participado en más de 200 películas y series, enfrenta acusaciones por parte de dos mujeres: Amélie, una decoradora de 54 años, y Sarah (seudónimo), una ayudante de dirección de 34. Ambas lo denuncian por agresión y acoso sexual, y por ultrajes sexistas durante el rodaje del film “Les Volets Verts”, dirigido por Jean Becker, en 2021. El actor relató sus recuerdos del día 10 de septiembre de 2021, cuando, según Amélie, la agredió sexualmente inmovilizándola entre sus muslos, tocándole el pubis y subiéndole las manos hasta los senos. “Es viernes, hace calor y humedad (...) Peso 150 kilos, estoy de mal humor. Una mujer me mira de forma extraña. Es un poco bella, pero introvertida. Tiene su celular en la mano”, expresó. Dijo que la tomó de las caderas “para no resbalar”, en medio de una discusión por el decorado. Durante la audiencia, el abogado de Depardieu, Jérémie Assous, intentó desacreditar a las denunciantes, tratándolas de “histéricas” y burlándose de la voz de una abogada querellante.