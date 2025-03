Las carreras universitarias que ya no vale la pena estudiar, según Elon Musk

El fundador de Tesla y de SpaceX, y consejero superior del presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que los seres humanos serán reemplazados por el avance tecnológico y la automatización de las tareas. En particular, el billonario identificó en publicaciones en su red social X (ex Twitter) y en diferentes intervenciones públicas tres carreras universitarias, que según sus cálculos, ya no vale la pena estudiar.