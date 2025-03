¿Cuánto cobrarán los empleados de comercio a partir de abril tras el nuevo acuerdo?

Condiciones del convenio salarial

Es fundamental señalar que los aumentos se calculan sobre el salario de diciembre de 2024 y se pagarán bajo la figura de asignación no remunerativa y no acumulativa. Esto implica que los incrementos no se incorporarán al salario base para futuras actualizaciones. No obstante, los nuevos valores serán considerados para el cálculo de adicionales como presentismo y antigüedad.