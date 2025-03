Mañanas saludables: claves para seguir una rutina realista

¿Sabías que la forma en que inicias el día puede afectar tu productividad y tu estado de ánimo? Ese es uno de los motivos por los que desde hace un tiempo las redes sociales están llenas de morning routines o “rutinas de mañana”, que se venden como perfectas, aunque no son realistas para todos. En TikTok y en X (ex Twitter), por ejemplo, se viralizó la rutina de un hombre que no solo empieza sus días a las 4, sino que también tiene un exigente bloque de ejercicios, usa agua mineral para lavar sus dientes y sumerge unos minutos su rostro en agua con hielo. Muchos usuarios se cuestionaron si todos estos pasos eran realmente necesarios, mientras que otros hicieron parodias bajo el subtítulo “expectativa y realidad”, donde exhibían hábitos menos rigurosos.