Escándalo en Estados Unidos: entrenador de básquet agarró del cabello a jugadora en pleno campeonato estatal

La primera persona en denunciar el incidente

El hecho no pasó desapercibido para los espectadores. Alyssa LeRoux, residente de Watertown, Nueva York, quien estaba viendo la transmisión del partido, fue una de las primeras en denunciar públicamente el incidente. “Al final del partido, cuando Northville ya había perdido por seis puntos, noté algo raro. Después, una amiga me envió un mensaje preguntándome si había visto al entrenador tirándole el cabello a la chica. Volví a ver la transmisión y lo confirmé”, relató LeRoux. Posteriormente, grabó un video del momento y lo compartió en Facebook, donde obtuvo 500 reacciones, en su mayoría de indignación, y casi 900 compartidos. “Me sentí horrible por la chica. Se dio completamente en el juego. No se puede hacer algo así cuando eres un hombre mayor con una joven”, sentenció LeRoux.