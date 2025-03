Dieguito Fernando Maradona atraviesa una crisis de identidad: “Hay días que no quiere llamarse Diego"

La exposición mediática que acompañó al juicio por la muerte de Diego Maradona intensificó la crisis de identidad de Dieguito Fernando. Ojeda, cautelosa, reconoció que cualquier palabra pronunciada públicamente podría afectar a su hijo. “La justicia lo dirá”, afirmó, haciendo referencia al juicio en curso, y enfatizó que la salud mental de Dieguito es lo más importante. "Incluso hay días que me dice 'por favor, no me quiero llamar Diego, porque todos me hablan'. Yo lo entiendo, es muy difícil ser el hijo de Maradona", concluyó la madre.