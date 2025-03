El juicio por la muerte de Maradona avanza con detalles estremecedores

Si hay que hacer un ranking de los tres testigos que declararon, el testimonio del subcomisario Lucas Farías se lleva el primer lugar, no solo por ser el que más se extendió, también por la descripción que hizo. Farías, que en ese momento era oficial principal, llegó a la escena pasadas las 13.15 en su auto particular. “Lo primero que vi fue un bulto sobre la cama, tapado con una sábana. Lo destapan. Me causó una sorpresa verlo así, a Maradona, más allá de todo lo que representa”, afirmó. “Estaba boca arriba, el abdomen muy inflamado, a punto de explotar”, relató con crudeza.