VIDEO. Lisandro Catalán: "Queremos generar un cambio profundo en Tucumán"

El dirigente subrayó que la Libertad Avanza busca ofrecer una alternativa política real, no convertirse en un actor más en el actual sistema. “Queremos generar un cambio profundo, algo que no solo se limite a la política sino que se extienda al sistema económico, productivo y social de Tucumán. La provincia necesita un giro radical y nosotros estamos trabajando para ello”, dijo Catalán, al tiempo que afirmó que su ambición no es ocupar un cargo, sino lograr un cambio significativo para los tucumanos.