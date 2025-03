"Adolescencia": la serie que interpela a padres y adolescentes

Son muchos los padres que se sienten abrumados al no saber cómo abordar el uso de las redes en la vida de sus hijos y terminan generando un efecto contrario, que los adolescentes dejen de compartir información con ellos. “Muchos adultos no comprenden que, para los adolescentes, lo que ocurre en redes es tan real como su vida offline. Un comentario negativo en Instagram no es una tontería para ellos, sino algo que tiene un peso emocional significativo. Por eso, en lugar de juzgar o minimizar sus experiencias digitales, los adultos deben escucharlos con apertura y sin prejuicios”, destaca la psicóloga. Ante estas situaciones, lo ideal es abrir el diálogo sin juzgar y, si es necesario, buscar ayuda profesional. “Es clave evitar posturas moralistas o fatalistas sobre la tecnología. Las redes forman parte del mundo actual y cada vez tendrán más presencia”, concluye.