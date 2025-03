Cartas de lectores: Marchas de jubilados

Soy jubilado que gana un poco más que la mínima de $ 273.087, que con el bono extraordinario previsional asciende a $ 343.087 (momentáneo, por cierto), a pesar de que me jubilé de la ex DGI y AFIP -hoy ARCA- con Grupo 17, equivalente a la función de inspector. Esto se dio porque me retiré voluntariamente antes de llegar a la edad jubilatoria y Anses aplicó los índices de actualización muy por debajo de lo correspondiente, y que para su corrección tengo que hacer juicio que dura de 10 a 15 años y luego Anses apela el fallo y hay que esperar otros 10 o 15 años más. Hasta eso a lo mejor la vida me coloque en otra dimensión. Así se maneja Anses. Pero lo hace porque no tienen los recursos necesarios y suficientes para darnos lo que justamente nos corresponde. Sería el 82% móvil, que, recordemos, Cristina Fernández de Kirchner vetó cuando lo sancionaron los diputados años atrás. Pero no podía dejar de hacerlo, como tampoco los gobernantes posteriores, Macri y ahora Milei, lograrían la aprobación de una ley que nos diera el justo 82% móvil. ¿Y esto por qué? Porque no hay la relación de tres aportantes por cada jubilado. No llega ni al 1,5. Además hay demasiadas jubilaciones de privilegio como la de Cristina, que gana 100 veces más que un jubilado de la mínima. ¿Es 100 veces mejor? De ninguna manera. Todo esto hace que el sistema jubilatorio sea insuficiente y tenga que reforzarse con un porcentaje de la recaudación de impuestos. Ahora bien, yo no necesito que los hinchas de fútbol, los dirigentes gremiales y sociales marchen en mi defensa, con la cara tapada y empleando la violencia para lograr mi reivindicación. Lo que necesito es que cada uno de los elementos sociales tome conciencia de que estamos mal, totalmente postrados, y que cada uno cumpla con su obligación de aporte al sistema jubilatorio, lo que significa que si es un trabajador informal, se inscribe en la formalidad, a través del monotributo, por ejemplo. Al aumentan la cantidad de aportantes se podrá mejorar la jubilación mínima y a lo mejor llegar a los 450 dólares que la fallecida Norma Pla bregó para su sanción, inútilmente, hace años atrás. Y a posteriori, superar esa cifra y llegar a cobrar lo que justamente nos corresponde para vivir ligeramente y sin sobresaltos, como los jubilados japoneses que se dedican a viajar por el mundo. En ese sentido lo ideal sería que la jubilación mínima fuese de 1.000 dólares; una utopía, por cierto, para la situación actual de nuestra Argentina, que dicho sea de paso está mejorando sin prisa y sin pausa, a pesar de los errores de nuestros gobernantes, ya que los aciertos pesan más en la balanza. Si alguien puede agregar algo lo expuesto, no dude en hacerlo, por favor.