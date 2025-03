Causa $Libra: la Cámara Federal porteña habilitó a Juan Grabois como abogado querellante

En esa oportunidad, el dirigente social sostuvo frente a los magistrados que "sería absolutamente ridículo que para tener este derecho [ser querellantes] tenga que estar demostrada la estafa porque sino no habría juicio, no habría querella, no habría defensa, no habría fiscales ni jueces". "Tiene que ser un hecho plausible de ser un delito. Y lo que hizo Milei con sus cómplices es una estafa a cielo abierto”, subrayó.