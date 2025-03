Sin Messi y sin Lautaro Martínez, la cuenta pendiente que debe saldar la selección argentina

La Selección tiene balance positivo sin Messi

Hasta ahora, la Selección jugó 20 partidos sin Messi bajo el mando de Scaloni, y de esos en 19 ni siquiera estuvo en el banco. Sólo perdió dos veces (0-1 vs. Brasil en 2018 y 1-2 vs. Colombia en 2024), empató cinco (0-0 vs. Colombia en 2018, 0-0 vs. Chile en 2019 y 2-2 vs. Alemania en 2019, entre otras) y ganó las restantes. Es decir, un 80% de efectividad. En cuanto a goles, lleva anotados 44, mientras que tan solo le marcaron ocho veces.