Lollapalooza Argentina 2025: todo lo que hay que saber

Se tratan de espectáculos más íntimos y en locaciones más pequeñas que realizan algunos artistas que forman parte del line-up del Lollapalooza. La lista está conformada por los artistas, la fecha y el lugar donde realizarán su show: Parcels, 19 de marzo en C Complejo Art Media; Foster The People, 20 de marzo en C Complejo Art Media; The Marías, 20 de marzo en Teatro Vorterix; Fontaines D.C, 24 de marzo en Niceto Club; Girl in Red, 24 de marzo en C Art Media; Benson Boone, 24 de marzo en Teatro Vorterix; JPEGMAFIA, 25 de marzo en Niceto Club; Nathy Peluso, 27 de marzo en Plaza de la Música (Córdoba) y Marina Reche, 28 de marzo en Teatro Vorterix.