Cartas de lectores: Mercantilistas de la guerra

Esclarecedora columna de Carlos Duguech del lunes 17. Mientras no desaparezcan de la faz de la tierra los “mercantilistas de la guerra” será imposible bregar por la paz, tan ansiada y necesaria para la subsistencia del hombre. Nada más elocuente que “El crimen de la guerra” de nuestro Juan Bautista Alberdi obra escrita originalmente en 1870, con su brillante y sabia premonición, con 155 años de anticipación para ubicarnos en el horror que estamos viviendo hoy en 2025. Alberdi identifica tres tipos de factores que convierten a la guerra en crimen. Primero está su objeto: “…la conquista, la destrucción estéril, la mera venganza, la destrucción de la libertad o independencia de un estado y la esclavitud de sus habitantes”. Segundo, lo que marcan sus medios: “la traición, el dolo, el incendio, el veneno, la corrupción”; es decir, “las armas del crimen ordinario”, en lugar de “la fuerza limpia, abierta, franca y leal”. Y el tercer motivo de crimen lo constituyen sus resultados y efectos por que, incluso si la guerra justa en su origen, “degenera en conquista, opresión y exterminio”. El único “fundamento legítimo” que identifica en ella es “el derecho de defender la propia existencia”. Sin embargo, ni siquiera esa pretensión de defensa, que siempre tendrá un anverso y un reverso, es una justificación absoluta. Estoy contrariado, consternado, confundido, ante tanta barbarie. Todas las guerras deben pararse ahora y ya, todos los ciudadanos del mundo somos responsables, tenemos la obligación de exigir a todos los gobiernos involucrados, que actúen de inmediato para lograr el objetivo de desarmar a la industria armamentista, que son los responsables y la causa de todas las tragedias de destrucción en todos los enfrentamientos armados del mundo, y que los fondos del desarme se dediquen exclusivamente a la reconstrucción. Que esos aportes que fluyen de todos los hombres de bien por medio de las organizaciones humanitarias del mundo, sean reencausados para la atención de los desamparados, ancianos y niños, y de los seres humanos que sufren. El mundo debe orientarse para la construcción no para la autodestrucción, el único camino es el desarme mundial, si la humanidad desea sobrevivir, entre todo construyamos la paz. Agudicemos nuestro ingenio para evitar la destrucción masiva de la humanidad, usar nuestra inteligencia y todo el dinero que se gasta en guerras sin sentido, invertirlo en rectificar las políticas de asistencia humanitaria a los millones de seres humanos que claman en el mundo por igualdad para poder sobrevivir. Todos los fundamentalismos deben ser combatidos y erradicados racionalmente y no por la fuerza. Los hombres sabios del mundo deben reunirse y analizar con justicia y humanidad cuáles son los caminos que nos conducen a la refundación de un mundo mejor, evitando la irracional destrucción de todo lo bueno que tiene el planeta Tierra. Hagamos votos para que reine la cordura entre los hombres para lograr definitivamente la concordia entre las naciones y los pueblos sin distinción de credos, razas, ni de condiciones sociales. Busquemos entre todos los que pensamos en positivo, que es la mayoría de la clase humana, para que reine en el mundo lo que todos anhelamos. Paz, salam, shalom.