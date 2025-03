"A buen entendedor, pocas palabras": las durísimas declaraciones de Falcioni contra Riquelme

“Hubo muchas situaciones en la previa a esa final: lo de Facu (Roncaglia), que habíamos combinado que iba a jugar y el día anterior ya no viajaba; una reunión de los muchachos en la previa del viaje pidiendo que viajara. No había sido una decisión mía, había sido institucional. Hubo un montón de situaciones que no dejaron tener una noche en paz y tranquila. No fue normal para jugar una final de Copa Libertadores”, señaló en referencia a la situación del zaguero central, quien había terminado su contrato y no se alcanzó una prórroga para que disputara ese compromiso.