Encuentro de Adepa: “La prensa libre debe ser respetada en su rol de informar, investigar y promover el debate públic

Comunicación pública

En lo referido a la comunicación pública, Adepa sostiene: “La publicidad oficial fue un instrumento que usaron, con particular intensidad, los gobiernos kirchneristas para premiar y castigar a medios. No obstante es un mecanismo eficaz, empleado en todas las democracias desarrolladas, por el cual los gobiernos comunican cuestiones de interés público, Comunicaciones que hacen a la transparencia de la gestión de los intereses ciudadanos, en cumplimiento de la obligación constitucional de dar publicidad a los actos de gobierno. Organismos como la CIDH y tribunales como la Corte Suprema argentina establecieron que esos recursos deben distribuirse de manera clara, transparente y apoyada en pautas objetivas –como los niveles de audiencia o el público objetivo al que están destinados los mensajes-. Su distribución o su remoción no pueden emplearse para estimular o sancionar a una línea editorial”.