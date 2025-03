“¿Querés que te dé un pico?”, fue el pedido de perdón del diputado Almirón a su colega Zago

El libertario Almirón pidió perdón a los gritos a Zago, aliado del oficialismo, con quien se había agarrado a las trompadas en la sesión del miércoles pasado en la Cámara baja. “¡Soy argentino, patriota, no me importa lo que ustedes piensen! Acá hay alguien cerebral, no voy a dejarme llevar por las especulaciones de ustedes. ¡Zago, perdón! ¡Perdón a todos ustedes, piensen en los argentinos, carajo, que no se les caen los anillos a nadie por pedir perdón!”, gritó.