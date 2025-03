Néstor Soto confesó el crimen de Catalina Gutiérrez y dio detalles sobre cómo la mató

“Le dije que me iba a cambiar de ropa y me respondió: ‘Dale, culiado, encima de que no me invitás, ¿te tengo que esperar?’”, señaló Soto. Y continuó: “Me acuerdo de que le contesté mal, me enojé y le dije: ‘Tomatela’. Ahí ella se enojó y me dijo: ‘Nesti, no podés ser tan pelotudo’ y me dio una cachetada”.