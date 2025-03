James Rodríguez habló sobre la final de la Copa América y apuntó contra Argentina

“Hicimos una gran Copa América, pero hubo decisiones que nos perjudicaron. El árbitro no sancionó uno o dos penales, para mí, uno clarísimo”, afirmó el ex Banfield. En la final, dirigida por el brasileño Rodolpho Toski, Colombia reclamó dos jugadas puntuales: un supuesto pisotón de Alexis Mac Allister sobre Jhon Córdoba y un impacto de Nicolás Tagliafico contra Davinson Sánchez. En ambos casos, el árbitro no consideró infracción y el VAR tampoco intervino.