Escándalo en Boca: un jugador clave fue acusado de haber participado en una fiesta secreta

Arica no dio detalles sobre el accionar de Advíncula, aunque sí se refirió a Cueva, que intentó seducirla. “El primero que se me acercó fue Cueva, bien atento, súper caballero. Él quería como sea que me emborrache, pero perdió su tiempo. Bailamos, baila bien. Me pareció interesante Yotún, pero no me dio bola, me dio bola el otro, el feo, Cueva. Nos besamos... lo comencé a ver más guapo, no sé si era el alcohol, pero bueno”, relató.