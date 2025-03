Cartas de lectores: lamentable

En la carta “Lamentable” del lector Alberto Segulja (16/03) están resumidas todas las preguntas que nos hacemos los millones de argentinos que queremos vivir en paz y armonía y poder recuperar nuestro poder adquisitivo que nos fue robado desde hace más de 20 años por todos estos políticos millonarios y por la jefa condenada y sus secuaces de las barras bravas y gremios corruptos. Es lamentable lo que pasó el miércoles 12/03; fueron una gavilla de inadaptados y analfabetos, que no tenga dudas de que fueron manejados por diferentes atorrantes que están escondidos y pagaron con dinero que robaron en sus años de gloria. ¿Sr. Segulja, escuchó en las redes al montonero indultado que vive hace 30 años en España? Invitaba a la marcha escudándose en los jubilados. ¿El 12/03 hubo jubilados? Sí, unos cuantos a los que, a mi parecer, les gusta formar parte de las gavillas destructoras de los bienes públicos, que pagamos todos, o jubilados ensobrados... ¿Estamos mal los jubilados? Un poco; peor estuvimos en el gobierno de Fernández y no hicieron marchas. Usted también se pregunta: ¿cuaál era el final de todo esto? Y está cantado: apoderarse del Congreso, desestabilizar al gobierno, arrojar un muerto para hacerse las víctimas y machucar a las fuerzas del orden (y así lo hicieron). Así vuelven los malandras a las calles y ellos siguen robando. Con respecto a lo que Ud. se pregunta, ¿esta gente es denominador común en otros países? No. En otros países van presos a cárceles de máxima seguridad y pagan con su trabajo los daños. Acá los jueces son k, por eso están sueltos. ¿Qué podemos hacer? Apoyar a nuestro Presidente, a la ministra Bullrich y a todos los que quieren ayudarnos para que nunca vuelvan estos “monstruos”. ¿Cómo? En las urnas, con nuestro voto. Estamos decididos a defender la paz, erradicar la violencia y a los violentos, para que nuestra Argentina sea un país confiable, con planes económicos que ayuden a conseguir trabajo genuino.