Cartas de lectores: anarquía o democracia

Los últimos acontecimientos producidos en el país, ya por los hechos acontecidos en las puertas del Congreso y en el interior del mismo, como las inundaciones en Bahía Blanca, nos hacen temer que el estado de descomposición social va in crescendo. Más allá del logro de Milei en bajar la inflación, no justifica que su ideología de ultraderecha logra poco a poco ser el “ topo” que vino a destruir el Estado con su política anárquica. Decía Antonio Machado, célebre poeta, la última gota de agua derrama el vaso, que se espera que suceda y entremos en ese cono de violencia. ¿O cree que el reclamo de los jubilados es único? Hoy, desgraciadamente, no existen como tales los partidos políticos: el Congreso es una torre de Babel; las organizaciones sindicales para defender al trabajador y no para ellos haciéndose ricos desaparecieron. ¿Cuál es la alternativa? Volver a los partidos políticos, únicos que podrán contener las protestas sociales para bien, evitar el exceso de la represión y que el periodismo y periodistas sean libres en expresarse; terminar con aquellos que dicen pertenecer a mi partido y hacen lo contrario; que los gobernadores dejen de ser extorsionados, para que sus diputados y senadores nacionales defiendan el terruño reclamando la coparticipación que les retacean. Es la única posibilidad de que el pueblo, como decía ese extraordinario dirigente radical Gabriel del Mazo, sea “el único artífice de su destino”. Si queremos un destino venturoso actuemos en tal sentido y no buscando el bienestar personal en desmedro de los más indigentes. Entonces evitaremos el narcotráfico, la inseguridad y varios que dicen ser correligionarios de la UCR dejarán de ser topos.