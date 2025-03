Quién es Shawn Méndez, el galán que pasea por Buenos Aires antes de su show en el Lollapalooza

Quién es Shawn Mendes, una de las estrellas de Lollapalooza

Shawn Mendes es el intérprete de éxitos como "It'll be okay", "There's nothing holdin' me back", "Stitches" y "Señorita", una colaboración con Camila Cabello por la que ganó el Billboard Music Award a Mejor Colaboración 2020. Dentro del rubro de la música, además de cantante es compositor y también se dedica al modelaje.