Día de San Patricio, patrón de los ingenieros: qué oración rezar para pedir protección

Me levanto hoy

por medio de la fuerza de Dios que me conduce:

poder de Dios que me sostiene,

sabiduría de Dios que me guía,

mirada de Dios que me vigila,

oído de Dios que me escucha,

palabra de Dios que habla por mí,

mano de Dios que me guarda,

sendero de Dios tendido frente a mí,

escudo de Dios que me protege,

legiones de Dios para salvarme

de trampas del demonio,

de tentaciones de vicios,

de cualquiera que me desee mal,

lejanos y cercanos,

solos o en multitud.