Cartas de lectores: Grabois

Mirando televisión de casualidad, me detuve a escuchar el sábado por la noche un programa donde estaba Juan Grabois. Rodeado de jubilados estaba como siempre con ese ímpetu de enfrentamiento. Lo más peligroso de este señor fue lo que dijo: “Lo vamos a sacar”. Este individuo está equivocado; debe respetar la democracia y, como dice la Constitución, esperar el voto y las elecciones para que el pueblo decida quién va a gobernar el país. El kirchnerismo es lo más antidemocrático que hay. Buscan cómo volver, aunque sea con el método más infame o perverso que pueda haber. En este caso usan como bufones a los jubilados para sus fines egoístas. Milei, Caputo y Bullrich siguen provocando. Este Gobierno es lo más inhumano que vi; no les importa nada. Y si tienen que reprimir lo seguirán haciendo. En este tiempo de tantas injusticias y egoísmo de todos estos pusilánimes seres es donde hay que buscar la paz y esperanza para que no termine como en 1989, 2001 y tantas desgracias más que sufrió este pueblo. Grabois jamás entendio el mensaje divino del Papa Francisco.