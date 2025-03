Para Monteros Vóley el éxito no sólo se consigue en la cancha

Sarmiento es otro de los que llegó al club en inferiores. A los 18 años se puso la “naranja” para jugar en las categorías Sub-18, 21 y 23. “Me sumé pensando en lo más alto. En 2019 hice las inferiores, pero lamentablemente tuve un problema de salud en los riñones y por orden médica debí dejar el vóley”, comienza narrando y asumiendo el duro golpe. “Entre la pandemia y el regreso fueron casi tres años alejado del vóley, pero Leo Patti y Lucas Frontini volvieron a confiar en mi para que regrese y arranque con los entrenamientos”, agradeció Sarmiento.



“Estoy muy contento con el club, con los compañeros que me tocaron en todos los años. Los de casa o los refuerzos”, subrayó y no deja de agradecer a su familia que lo acompaña en todo momento y también al club. “Desde Regino Amado que confió en mí, Lucas, Leo, en el profe Fede Quinteros, la nutricionista Noelia Soria, el kine “Carlitos” Soria, fueron fundamentales para que pueda lograr el objetivo de permanecer en la élite del vóley y haber jugado un Sudamericano más”, explicó "El Prócer".



Desde Graneros, llegaron Díaz y Ottino luego de la pandemia de 2020. En pocos meses se ganaron su lugar en las inferiores y fueron promovidos a primera por Patti. “Estoy muy contento y agradecido de poder vivir estas experiencias que suman en mi carrera y motivan mucho para seguir trabajando diariamente. Yo vengo desde abajo”, enfatizó Díaz, uno de los líberos del equipo. “Individualmente trato de dar lo mejor en cada entrenamiento y estar siempre al 100 para poder ayudar al equipo desde el lugar que toque", afirmó "Tote". Díaz solo piensa en aportar, sabe que la oportunidad de poder formar parte del equipo titular está siempre, pero no se desespera si es suplente.



Por su lado, Ottino indicó que llegó a “El Naranja” en 2021 con 17 años. “Mis primeros días en el club fueron muy buenos, pude adaptarme rápido y eso tiene que ver con la comodidad que me dieron mis compañeros y el técnico que siempre confiaron en mi. Si jugué mi tercera liga en Primera y el primer Sudamericano, es gracias a la posibilidad que brinda el club. Uno mejora día a día y llega a esto con mucho sacrificio”, reveló el jugador.



Moyano es la nueva apuesta fuerte del club que comenzó a hacer inferiores hace tres años atrás. Dejó su Cafayate natal para acercarse al club luego de un scouting que realizó la institución. “Hace cuatro años juego al vóley y tres que llegué al club. Haber jugado el Sudamericano, es parte de un sueño cumplido porque quiero más, soy agradecido con todas las oportunidades que me da el club y voy a aprovechar cada una para dar lo mejor de mí”, destacó el joven lungo que ya se abre paso en el plantel superior.