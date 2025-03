El telescopio Hubble no se jubila

Este no fue el primer telescopio espacial, pero fue el más grande del momento y el que se ubicó más lejos de la Tierra. Se encuentra a 550 km de altura. Detecta radiación ultravioleta, visible e infrarrojo cercano. La absorción atmosférica a esa altura es menor y esto hizo que, con este telescopio, se pueda observar un Universo diferente al que se ve desde la Tierra. Por ejemplo se pudieron observar zonas de formación estelar, el nacimiento de estrellas, nebulosas y galaxias con detalles no conocidos, confirmó que las galaxias tienen agujeros negros en su núcleo, etc. Sin dudas ayudó a comprender muchas cosas del funcionamiento del Universo.