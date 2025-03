Trabajos y lenguas en la mira: cuando la IA se usa como arma de destrucción

Podría argumentarse que la “captura” de los rasgos lingüísticos del cliente, para asimilar los propios del operador a aquel, es en realidad una forma de respeto a las diversidades lingüísticas. Habría en todo caso que ver cómo procesa la diferencia el algoritmo. Es un hecho consumado que la IA tiene como lengua dominante el inglés en su formulación estandarizada hegemónica: el llamado “procesamiento del lenguaje natural” que hacen las máquinas tiene ese referente. Resulta entonces poco creíble que los softwares se adecuen a la diversidad lingüística de los clientes. Más aún cuando el argumento del CEO aludido es que se modifican los patrones del acento y la pronunciación, pero no el tono, la emoción y la identidad de los hablantes. La argumentación es científicamente falaz y comporta contradicciones antagónicas. Esos rasgos están directamente ligados a los modos de expresividad de los hablantes. No se pueden disociar, salvo que se los elimine mediante la transcripción escrita, que es precisamente lo que hace el algoritmo para luego generar una versión oralizada. No es necesario ser un lingüista experto para saber que en la escritura se diluyen las dimensiones emocionales, valorativas y las identidades. En nuestra práctica lo advertimos en cuanto aprendemos a escribir y hay que hacer un enorme esfuerzo para intentar representar al menos una fracción de ellas. De allí el valor que se les da hoy a los llamados emojis o a los stickers. Pero aún así no logran comunicar en toda su compleja trama las emociones, los sentimientos y las subjetividades que toda interacción lingüística implica. En rigor -y es parte de justificación del CEO- se trata de razones comerciales y de mercados. Y, como dijera Nebrija en su “Gramática de la Lengua Castellana” (1492): “siempre la lengua fue compañera del imperio y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron. Y después junta fue la caída de ambos”. Nebrija dedicó su texto a la reina Isabel, con el objetivo de afianzar el poder de la corona de Castilla sobre toda España.