Alan Turing: la máquina humana que enseñó a las máquinas a ser más humanas

Esto es ser crack nivel God. Tenés 13 años. Hoy empezás las clases en un nuevo colegio a casi 100 kilómetros de tu casa, aproximadamente la distancia entre San Miguel de Tucumán y San Pedro de Colalao. Es 1926, no tenés auto y, para colmo, hay una huelga general en Inglaterra que deja sin transporte a todo el país. Parece que hay vicios que no cambian nunca, ¿no? Pero tu determinación te impulsa a hacer algo impensable: agarrás tu bicicleta antigua, sin cambios, pesada como una Zanellita, y emprendés el viaje un día antes, durmiendo en una posada en el camino. Todo para no perderte tu primer día de clases en tu nuevo colegio.