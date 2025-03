Libros recomendados

“No entender nos coloca frente a lo desconocido ofreciendo la oportunidad de ampliar lo que vivimos y pensamos. Es una de las características de la modernidad que es un pasaje del no entender al entender”. “Todo mi movimiento intelectual o mental, o como quieras llamarlo, partió de la idea de no entender. A veces logré entender y otras veces no, quizá logré entender muy pocas veces”. En el capítulo 4 recorre su formación como intelectual, su encuentro con la ciudad letrada porteña y su fascinación con muchas figuras. Una novela de aprendizaje marcada por la UBA y los grupos independientes. Aparecen Tulio Halperin Donghi, Jaime Rest, Borges, Héctor Raurich, Hugo Cowes, etc. En los dos últimos capítulos relata su formación como intelectual, los inicios de su trabajo en el periodismo y su acercamiento a la cultura. “Traté de conservar la ligereza y la distancia -dice la autora en la introducción- como si otra persona hubiera padecido o imaginado la situación, alguien que a veces era yo y que, sin conseguirlo, intentaba recordarse como si fuera otra.