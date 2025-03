¿Adónde han ido todos los afásicos?

A pesar de la carga que supone para quienes la padecen, la afasia común tiene una característica notable. En su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, el neurólogo británico-estadounidense Oliver Sacks describió a personas que padecen la forma más grave de afasia global. Aunque no pueden entender las palabras, entienden la mayor parte de lo que se les dice. Como escribió el Dr. Sacks: “De ahí la sensación que tengo –y la tenemos todos los que trabajamos estrechamente con afásicos– de que no se le puede mentir a un afásico. No puede captar tus palabras y, por lo tanto, no puede ser engañado por ellas; pero lo que capta, lo capta con una precisión infalible, es decir, la expresión que acompaña a las palabras, esa expresividad total, espontánea, involuntaria que nunca puede simularse ni fingirse, como las palabras solas pueden, con demasiada facilidad”.